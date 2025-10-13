Muğla'nın Milas açıklarında sürüklenen 17 metrelik tekne: 2 kişi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği bildirilen 17 metre boyundaki teknede 2 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, teknedeki 2 kişiyi kurtardı. Ardından tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.