Muğla'nın Milas açıklarında sürüklenen 17 metrelik tekne: 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Milas açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 17 metrelik teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Bodrum Belediye Marina'ya çekildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 16:53
Muğla'nın Milas açıklarında sürüklenen 17 metrelik tekne: 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Milas açıklarında sürüklenen 17 metrelik tekne: 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği bildirilen 17 metre boyundaki teknede 2 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, teknedeki 2 kişiyi kurtardı. Ardından tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

