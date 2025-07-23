Muğla Sahillerinde Yoğunluk: Hava Sıcaklığı 43,6 Dereceye Ulaştı

Muğla'nın turistik ilçelerinde sıcak hava nedeniyle plajlarda yoğunluk gözlemleniyor. Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı 43,6 derece, deniz suyu sıcaklığı 28,6 derece ve nem oranı ise %78 olarak ölçüldü. Bu sıcak ortamda serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.

Marmaris'te, yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra kent sakinleri de Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğun kalabalık oluşturdu. Turistler, şezlonglarda güneşlenip deniz keyfi yaparken, bazıları ise su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütü ile adrenalin dolu anlar yaşadı.

Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanına sahip Akyaka'da da durum farklı değildi. Yerli ve yabancı misafirler plajda güneşlenip deniz keyfi yaparken, bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü ile zaman geçirdi. Ayrıca, doğal akvaryum olarak kabul edilen Kadın Azmağı deresi etrafında düzenlenen teknelerin turları da büyük ilgi gördü.

Çevre ilçe ve yakın illerden günübirlik gelen çok sayıda yerli turist, kentlere giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Bodrum ilçesinde de tatilcilerin Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğun bir kalabalık oluşturduğu gözlemlendi. Sıcak havadan bunalan tatilciler serinlemek için denize girerken, bazıları ise kapalı alanlarda oturmayı tercih etti. Ayrıca, açıkta demirli yatlarda tatilcilerin su sporları yaparak zaman geçirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, Ölüdeniz, Kumburnu ve Belcekız plajlarında da yoğun bir kalabalık yaşanmaktadır.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk oluştu. Marmaris'te turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk oluştu. Marmaris'te turistler şezlonglarda güneşlendi, denize girdi. Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle adrenalin yaşadı.