Muğla Seydikemer'de Orman Yangını: Kabaağaç'ta Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve yerleşim yerlerine yakın bölgelere yayıldı.

Müdahale ve Çalışmalar

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Bölgede ayrıca çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.