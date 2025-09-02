Muğla Ula'da Orman Yangını Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Sakar Geçidi ve Gökova Kavşağı yakınında alevler hızla söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde, Sakar Geçidi ile Gökova Kavşağı'na yakın yol kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp arazide yürüttükleri karadan müdahale ile alevlerin yayılmasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı.

Bölgede ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmasına başladı ve çevrede güvenlik önlemleri sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.