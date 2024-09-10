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Muğla Valiliği'nden Fethiye'deki Kavga Açıklaması

Fethiye'deki kavganın siyasi veya etnik bir bağlantısı olmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:47
Muğla Valiliği'nden Fethiye'deki Kavga Açıklaması

Muğla Valiliğinden Önemli Açıklama

Muğla Valiliği, Fethiye ilçesinde meydana gelen iki grup arasındaki kavganın nedenlerini ve bağlantılarını açıkladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, kavganın park yeri anlaşmazlığından kaynaklandığı ve hiçbir siyasi ya da etnik arka plan taşımadığı vurgulandı.

Kavganın Detayları

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, bir işletmenin çalışanlarıyla taksici arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kargaşaya dönüştü. Bu olay, sosyal medyada yanıltıcı bilgilerle gündeme getirildi. Valilik, gerçekleri paylaşarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini gerekli gördüğünü belirtti.

Olay Sonrası Gelişmeler

Açıklamada, kavga sırasında toplamda 50 kişinin yer aldığı belirtilirken, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde durum kontrol altına alındı. Olayda yer alan 24 kişi gözaltına alınırken, hafif yaralanan 7 kişi tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Valilikten gelen açıklamada, "Olayın sosyal medya üzerinden iddia edildiği gibi bir siyasi, etnik veya ideolojik bağlantısı olmadığı, tamamen park yeri anlaşmazlığından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Gelişmelerle ilgili adli soruşturma devam etmekte olup, provoke eden şahıslar hakkında da gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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