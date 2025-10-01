Muğla Valisi Akbıyık, 91 Yaşındaki Huzurevi Sakininin TOGG İsteğini Gerçekleştirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 91 yaşındaki Neylüfer Talay'ın TOGG ile gezme isteğini makam aracıyla yerine getirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:29
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı buluşma

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Merkezde kalan 91 yaşındaki Neylüfer Talay, Vali Akbıyık'a yerli ve milli otomobil TOGG'u deneyimlemek istediğini söyledi. Talay'ın isteğini kabul eden Akbıyık, kendisini makam aracına alarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar birlikte yolculuk yaptı.

Vali Akbıyık, daha sonra Talay'ı kaldığı merkeze makam aracıyla bıraktırdı ve yaşlılarla sohbet etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Akbıyık, gazetecilere, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşlılarımızı hayatımızın en kıymetli hazinesi, bize yol gösteren büyüklerimizdir. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. İşte o zaman görmek istediğimiz sevgi ve hürmeti, bugün büyüklerimize göstermeliyiz. Büyüklerimizin duası, toplumumuzun en büyük gücüdür."

