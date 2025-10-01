Muğla Valisi Akbıyık, 91 Yaşındaki Huzurevi Sakininin TOGG İsteğini Gerçekleştirdi

Muğla Valisi Akbıyık, 91 yaşindeki huzurevi sakininin TOGG ile gezi isteğini yerine getirdi

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde anlamlı buluşma

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Merkezde kalan 91 yaşındaki Neylüfer Talay, Vali Akbıyık'a yerli ve milli otomobil TOGG'u deneyimlemek istediğini söyledi. Talay'ın isteğini kabul eden Akbıyık, kendisini makam aracına alarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar birlikte yolculuk yaptı.

Vali Akbıyık, daha sonra Talay'ı kaldığı merkeze makam aracıyla bıraktırdı ve yaşlılarla sohbet etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Akbıyık, gazetecilere, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşlılarımızı hayatımızın en kıymetli hazinesi, bize yol gösteren büyüklerimizdir. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. İşte o zaman görmek istediğimiz sevgi ve hürmeti, bugün büyüklerimize göstermeliyiz. Büyüklerimizin duası, toplumumuzun en büyük gücüdür."

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 91 yaşındaki huzurevi sakininin TOGG ile gezme isteğini gerçekleştirdi.