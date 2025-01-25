Muğla Valisi Akbıyık, TOGG'u Gelin Arabası Olarak Tahsis Etti

Vali Akbıyık, Gelin Arabası Olarak TOGG'u Seçti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Gazze'den evlenen İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününde TOGG makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Bu anlamlı işbirliği, Akbıyık'ın düğün konvoyuna öncülük ettiği anları öne çıkardı.

Düğün, Barış ve Umut Mesajı Taşıyor

Gazze'nin İmadeddin Younis ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Medine Münteha evlilik kararı aldıktan sonra, Muğla Öğretmenevi'nde gerçekleşen düğünde Vali Akbıyık, çiftin nikah şahidi oldu. Düğün, Gazze’deki savaş ve çatışmalar yüzünden damadın ailesinin katılamadığı bir ortamda gerçekleştirildi. Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, sadece bir evlilik değil, aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ettiklerini vurguladı.

Akbıyık, Çifte Mutluluk Diledi

Gazze'deki zorlu koşullar nedeniyle ailesi düğüne katılamayan damada ve geline ömür boyu mutluluk dileyen Akbıyık, bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı. Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık’a teşekkür etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.