DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Muğla Valisi Akbıyık, TOGG'u Gelin Arabası Olarak Tahsis Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Gazze'den gelen çiftin düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:47
Muğla Valisi Akbıyık, TOGG'u Gelin Arabası Olarak Tahsis Etti

Vali Akbıyık, Gelin Arabası Olarak TOGG'u Seçti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Gazze'den evlenen İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününde TOGG makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Bu anlamlı işbirliği, Akbıyık'ın düğün konvoyuna öncülük ettiği anları öne çıkardı.

Düğün, Barış ve Umut Mesajı Taşıyor

Gazze'nin İmadeddin Younis ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Medine Münteha evlilik kararı aldıktan sonra, Muğla Öğretmenevi'nde gerçekleşen düğünde Vali Akbıyık, çiftin nikah şahidi oldu. Düğün, Gazze’deki savaş ve çatışmalar yüzünden damadın ailesinin katılamadığı bir ortamda gerçekleştirildi. Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, sadece bir evlilik değil, aynı zamanda barışa ve umuda dair bir mesaj verilmesine tanıklık ettiklerini vurguladı.

Akbıyık, Çifte Mutluluk Diledi

Gazze'deki zorlu koşullar nedeniyle ailesi düğüne katılamayan damada ve geline ömür boyu mutluluk dileyen Akbıyık, bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı. Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık’a teşekkür etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın...

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın...

Muğla Valisi İdris Akbıyık (solda), evlenen Gazzeli İmadeddin Younis ve Muğlalı Medine Münteha'nın düğününe makam aracı TOGG'u gelin arabası olarak tahsis ederek, nikah şahidi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar
7
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler