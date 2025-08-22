Muğla Yatağan'da Orman Yangını — 5 Helikopter ve 2 Uçakla Müdahale

Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Olay Yerinde Havadan ve Karadan Müdahale
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine 5 helikopter, 2 uçak, arazöz ve orman işçileri yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak ve bölgeyi güvence altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.