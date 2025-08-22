DOLAR
Muğla Yatağan'da Orman Yangını — 5 Helikopter ve 2 Uçakla Müdahale

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, arazöz ve orman işçileri sevk edildi; müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:45
Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Olay Yerinde Havadan ve Karadan Müdahale

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine 5 helikopter, 2 uçak, arazöz ve orman işçileri yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve bölgeyi güvence altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

