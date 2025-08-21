Muğla Yatağan'da Orman Yangını Söndürüldü: Yaklaşık 1 Hektar Zarar

Muğla Yatağan'da orman yangını söndürüldü

GÜNCELLEME - YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede halen soğutma çalışması yapılıyor.