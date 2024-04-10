Muhalefet lideri Özgür Özel Manisa'da bayramlaşma etkinliğine katıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliğince Manisa Öğretmenevi’nde düzenlenen törene katıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla törende dua edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajı da yayımlandı.



Törene katılım gösteren Özel, tüm belediye başkanlarının hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlara eşit hizmet vermekle yükümlü olduğunu vurguladı. Bayramlarda farklı partilerin teşkilatlarının il başkanlarını aramanın İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevi olduğunu söyledi.

Programa katılım gösteren Vali Enver Ünlü, tüm vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Mutlulukların paylaşıldığı, birlikte ve beraberliğin güçlenmesini temenni eden Enver Ünlü’nün yanısıra CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen de törene katılım gösterdi.