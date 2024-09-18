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Muhammed bin Selman'dan Bağımsız Filistin Devleti Vurgusu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, bağımsız Filistin devleti olmadan İsrail ile ilişki kurulmayacağını yineledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:16
Muhammed bin Selman'dan Bağımsız Filistin Devleti Vurgusu

Bağımsız Filistin Devleti İfadesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan tesis etmeyeceğini açıkladı.

Şura Meclisindeki Açıklamalar

Bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisinin açılış oturumunda şu sözleri sarf etti:

"Suudi Arabistan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gayretle çalışmaya devam edecek. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak."

Ayrıca, Veliaht Prens, İsrail'in Filistin halkına karşı uluslararası hukuku hiçe sayarak işlediği suçları kınadığını belirterek, dünya ülkelerine de Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Uluslararası Meşruiyet ve Teşekkür

Bin Selman, bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi anlamına geldiğini ifade etti ve bu konuda adım atan ülkelere teşekkür etti.

Bölgesel Krizlere Dair Düşünceler

Yemen, Sudan ve Libya'daki krizler hakkında yorum yapan Prens, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki sorunlara siyasi çözümler bulma çabasının önemine değindi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, Filistin meselesinin taraflar arasında ana anlaşmazlık olarak kalmaya devam ettiğini gösteriyor. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası bu süreç arka planda kalmıştı.

Suudi Arabistan, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarının elde edilmesi olmadan İsrail ile normalleşmenin ilerleyemeyeceğini birçok kez ifade etti.

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