Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü

Eşi Maysa Cuda: Eşim çocukları için hayatını feda etti

Muhammed Şalan, Gazze Şeridi'nde kötüleşen kıtlık koşulları altında 20 Ağustos tarihinde, Han Yunus kentindeki sözde ABD-İsrail yardım dağıtım merkezi yakınında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistinli eski millî basketbolcu ve Gazze’nin önde gelen sporcularından olan Şalan, biriken borçlar ve aileyi besleme zorunluluğu nedeniyle yardım noktalarına başvuruyordu. Eşi Maysa Cuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şalan’ın en büyüğü 10 yaşında, en küçüğü ise 50 günlük olan beş çocuğuna yiyecek almak için yardım merkezlerine gittiğini ifade etti.

Cuda, çocuklardan birinin ağır sağlık sorunları yaşadığını, acil böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu ve böbrek yetmezliği riski taşıdığını belirterek, çocuğun yetersiz beslenmenin yarattığı ciddi sağlık tehdidinden söz etti. Ailenin ekonomik sıkıntılarının artması ve piyasadaki fiyat yükselişleri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Ailenin en büyük oğlu, babasının ayrılmadan önce kendisine yardım merkezine 'küçük kız kardeşi Meryem için biraz şeker götüreceğim' dediğini, ancak Şalan’ın oradan geri dönmediğini söyledi. Cuda, eşinin kalbine saplanan bir kurşunla hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA, haberinde işgal güçlerinin Han Yunus’ta insani yardıma erişmeye çalışan 40 yaşındaki Şalan’a ateş açtığını ve Şalan’ın çıkan ateş sonucu şehit olduğunu bildirdi. WAFA ayrıca Şalan’ın sık sık yardım çağrısında bulunduğu, özellikle böbrek yetmezliği ve sepsis hastası kızı Meryem için yiyecek ve ilaç aradığına vurgu yaptı.

Şalan, kariyeri boyunca Bureij Services, Maghazi Services, Khan Yunis Services, Beach Services, Gaza Sports, YMCA ve Jabalia Services dahil olmak üzere birçok yerel takımda oynadı ve Filistin millî basketbol takımının bir üyesiydi. Ailesi, Şalan’ın kazandığı madalya ve kupaları hüzünle incelediklerini belirtti.

Şalan’ın annesi Ümmü Muhammed, oğlunun Gazze Şeridi’nin en iyi basketbolcularından biri olduğunu söyleyerek, yardım merkezlerinin gençler için 'öldürme tuzağı' haline geldiği uyarısında bulundu. Cuda ise yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için Birleşmiş Milletlerin yardım dağıtımındaki rolünün etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile, Gazze’deki ablukalar ve saldırılar nedeniyle artan zorluklar, çocukların kötüleşen sağlık durumu ve yeterli gıdaya erişememe sorunuyla başa çıkmaya çalışıyor.