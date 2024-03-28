Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,31 0,16%
EURO
35,08 -0,17%
ALTIN
2.297,64 1,39%

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert tepki: "DEM Parti ittifakı.."

Türkiye'de yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefet partileri arasındaki gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 23:49
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert tepki: "DEM Parti ittifakı.."

Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Seçim gecesi neredeydi?" sorusuna sert bir şekilde yanıt verdi.

İnce, Özgür Özel'e hitaben yaptığı açıklamada, CHP'nin Demokrat Parti (DEM) ile ittifak yapmasına atıfta bulunarak, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Senin daha o zamanlar DEM Partisi'ne yanaşacağın belliydi, Özgür Özel." ifadelerini kullandı.

İnce'den Özel'e Uyarı: "İzmir'i Kaybeden CHP Genel Başkanı Olursun"

İnce, devamında şunları ekledi: "Sen o zaman benim seçimi kaybettiğimi ve HDP'nin barajı geçtiğini görünce, sevinç çığlıkları atarak ayaklarını tavana vurduğunu herkes biliyor. İstanbul'da DEM Parti'ye grup kurma telaşı içindesiniz. Dikkat et, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun. Ben seni bu konuda uyarayım."

Muharrem İnce'nin sert tepkisi, muhalefet partileri arasındaki gerilimin daha da artmasına neden oldu. Özgür Özel'in bu konudaki yanıtı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
3
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
4
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
5
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
6
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
7
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü