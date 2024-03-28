Muharrem İnce'den Özgür Özel'e sert tepki: "DEM Parti ittifakı.."

Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Seçim gecesi neredeydi?" sorusuna sert bir şekilde yanıt verdi.

İnce, Özgür Özel'e hitaben yaptığı açıklamada, CHP'nin Demokrat Parti (DEM) ile ittifak yapmasına atıfta bulunarak, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Senin daha o zamanlar DEM Partisi'ne yanaşacağın belliydi, Özgür Özel." ifadelerini kullandı.

İnce'den Özel'e Uyarı: "İzmir'i Kaybeden CHP Genel Başkanı Olursun"

İnce, devamında şunları ekledi: "Sen o zaman benim seçimi kaybettiğimi ve HDP'nin barajı geçtiğini görünce, sevinç çığlıkları atarak ayaklarını tavana vurduğunu herkes biliyor. İstanbul'da DEM Parti'ye grup kurma telaşı içindesiniz. Dikkat et, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun. Ben seni bu konuda uyarayım."

Muharrem İnce'nin sert tepkisi, muhalefet partileri arasındaki gerilimin daha da artmasına neden oldu. Özgür Özel'in bu konudaki yanıtı merakla bekleniyor.