Muharrem İnce'nin hakaret davasına ilişkin Erdoğan'dan flaş karar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Balıkesir'de 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen CHP Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı. Ancak son gelişmeyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi. Mahkeme de bu dilekçeyi değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinin düşürüldüğünü açıkladı.

Muharrem İnce, 2018'deki bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeler kullanmış ve bu sebeple hakkında dava açılmıştı.



Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın mahkemeye sunduğu dilekçeyle, şikayetten vazgeçtiklerini belirttiler.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçildiğini açıklayarak, duruşmayı 2 Mayıs tarihine erteledi.