Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi

Tutuklu Muhittin Böcek, mide rahatsızlığı nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'nde tetkik ve endoskopi yapıldı; işlemler sonrası tekrar cezaevine götürüldü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:42
Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonrası gelişme

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, bugün sabah erken saatlerde rahatsızlığı üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye getirilen Böcek için Jandarma ekipleri hastane içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kaynaklar, Böcek'in mide rahatsızlığı nedeniyle getirildiğini ve burada uyutularak endoskopi ile gerekli tetkiklerin yapıldığını belirtti.

Tetkiklerin tamamlanmasının ardından Muhittin Böcek, tekrar tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

