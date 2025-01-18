Muhtarlar, Vatandaş ve Devlet Arasında Önemli Bir Köprü: Rize'de Karaloğlu'ndan Vurgu

Muhtarlar, Vatandaş ve Devlet Arasında Önemli Bir Köprü

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi Rize Toplantısı"nda önemli açıklamalar yaptı. Karaloğlu, muhtarların vatandaşın temsilcisi ve devletin eli olduğunu belirterek, "Vatandaşla devlet arasında köprü görevi görüyorlar" dedi.

Muhtarlık Sistemi 200 Yıllık Bir Geleneğe Sahip

Muhtarlığın yaklaşık 200 yıldır Türk yönetim sisteminde yer aldığını ifade eden Karaloğlu, "Muhtarlık sistemi, vatandaşın en yakın sesi ve devletin de önemli bir temsilcisidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, sosyal medyada muhtarların önemsiz görüldüğüne dair söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Döneminde Muhtarlığın Güçlendirilmesi

Karaloğlu, AK Parti'nin iktidarı süresince muhtarların desteklendiğini belirterek, "Muhtarlar Günü" gibi önemli etkinliklerin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, muhtar ödeneğinin asgari ücretle eşitlendiğini söyledi. 2002 yılında sadece 97 lira olan muhtar ödeneği, artık 22 bin 104 lira olarak belirlenmiştir.

Muhtar Evleri ve Eğitimler

Rize'de 30 büyükşehirde muhtar evleri oluşturulduğunu dile getiren Karaloğlu, bu evlerin vatandaşlarla muhtarlar arasında daha verimli bir iletişim sağlamasını hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, muhtar akademisinden bugüne kadar 31 bin 993 muhtarın eğitim aldığını belirtti.

Güvenlik Mücadelesi

Karaloğlu, Bakanlık olarak terör ve organize suçlarla mücadelenin devam ettiğini vurguladı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu gibi önemli isimler de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi Rize Toplantısı"na katılarak bir konuşma yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi Rize Toplantısı"na katılarak bir konuşma yaptı.