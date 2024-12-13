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Mukadderat Filminin Gala Heyecanı Kastamonu'da Yaşandı

61. Antalya Altın Portakal Festivali'nin ödüllü filmi Mukadderat'ın galası Kastamonu'da gerçekleştirildi. Yönetmen ve oyuncular izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:01
Mukadderat Filminin Gala Heyecanı Kastamonu'da Yaşandı

Mukadderat Filminin Gala Heyecanı Kastamonu'da Yaşandı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan Mukadderat filminin galası, Kastamonu'da gerçekleştirildi. Yönetmen Nadim Güç'ün liderliğindeki yapım, izleyicilere Yeşilçam tadı sunmayı hedefliyor.

Yönetmen Nadim Güç'ten Umut Verici Açıklamalar

Yönetmen Nadim Güç, galada yaptığı konuşmada, "Seyirciye Yeşilçam tadı vermesi ve seyircinin bu tarz filmleri çok özlemiş olması beni çok umutlandırdı" dedi. Film, eşini kaybeden ve yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesini merkeze alıyor. Güç, Kastamonu'nun Cide ilçesinde böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Film Ekibinden Vurucu Mesajlar

Galada yapımcı Rodi Kayım, senarist Erdi Işık ile oyuncular Nur Sürer ve Şirin Sultan Saldamlı izleyicilerle bir araya gelerek filmle ilgili soruları yanıtladı. Nur Sürer, "Güçlü bir karakter olan Sultan'ı oynamaktan çok mutluyum" derken, Cide'nin coğrafyasının filme katkısını vurguladı.

Senarist Erdi Işık'ın Duygusal Mesajı

Senarist Erdi Işık ise, "Bu proje, benim ve ekibim için çok özel bir anlam taşıyor. Çünkü ben Cideliyim. Bu hikaye memleketime bir vefa borcuydu" diyerek Kastamonu Belediyesine teşekkür etti. Duygusal hikayelerin izleyicilerde karşılık bulduğunu ifade etti.

Belediye Başkanlarından Teşekkür

Söyleşinin sonunda, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, film ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gala, Kastamonu’da sinemaseverlerin ilgisiyle büyük yankı uyandırdı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat"ın galası Kastamonu'da gerçekleştirildi. Kastamonu'daki bir AVM'de gerçekleştirilen galanın ardından yapımcı Rodi Kayım (solda), yönetmen Nadim Güç (ortada), senarist Erdi Işık (sol 2) ile oyuncular Nur Sürer (sağ 2) ve Şirin Sultan Saldamlı (sağda) izleyicilerle söyleşide buluştu.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda...

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat"ın galası Kastamonu'da gerçekleştirildi. Kastamonu'daki bir AVM'de gerçekleştirilen galanın ardından yapımcı Rodi Kayım (solda), yönetmen Nadim Güç (ortada), senarist Erdi Işık (sol 2) ile oyuncular Nur Sürer (sağ 2) ve Şirin Sultan Saldamlı (sağda) izleyicilerle söyleşide buluştu.

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