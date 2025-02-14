Mukbang Akımı Obezite Riskini Artırıyor!

Mukbang Akımı ve Sağlık Sorunları

Mukbang, içerik üreticilerinin büyük miktarlarda yemek yiyerek bu anları canlı yayın veya video formatında paylaşma akımıdır. Ancak bu trendin, obezite, kronik hastalıklar ve yeme bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildiriliyor.

Özellikle Uzak Doğu'dan başlayarak Türkiye'de de yaygınlaşan bu akımda, her yaştan kullanıcı, sağlıksız yiyecekler tüketerek takipçileriyle paylaşımlar yapıyor. Bazı içerik üreticileri, bu videoları çekebilmek için bir gün önceden kendilerini aç bıraktıkları veya bağırsak boşaltıcı ilaçlar kullandıkları iddiaları, uzmanlar tarafından ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Melis Öksüz, bu tarz videoların izleyiciler üzerindeki psikolojik etkilerini şu şekilde açıklıyor: "Aşırı yemek yeme davranışının normalleşmesi, kişilerin kendi yeme alışkanlıklarını sorgulamasına yol açabilir ve bu durum ilerleyen süreçte dismorfofobi gibi beden algısı bozukluklarına neden olabilir."

Diyetisyen Emel Özalp Şahin ise, "Mukbang" akımının mideleri genişleterek obeziteye sebep olabileceğini vurguluyor. Sağlıksız ve aşırı beslenmenin kronik hastalıkları tetikleyebileceği alarmını veriyor.

Ailelerin ve Medyanın Rolü

Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Ebru Demirköz, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı beslenme konusunda diyalog kurmalarının oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının bu tarz içeriklere karşı düzenlemeler yapmasının halk sağlığı açısından etkili olabileceğini ifade ediyor.

Tehlikeler ve Önlemler

Diyetisyen Özlem Çiçek, çocukların bu tür içeriklerden korunmasının büyük önem taşıdığını, zira genç izleyicilerin bu videoları doğru kabul etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Medya okuryazarlığı derslerinin verilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması noktasında ailelere büyük görev düştüğünü açıkça iletiyor.

Sonuç olarak, sosyal medyada hızla yayılan bu akımın, yalnızca eğlence amacı taşımadığını, ciddi sağlık sorunlarına yol açma potansiyeli taşıdığını unutmamak gerekiyor.