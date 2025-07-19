Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karaömeroğlu, dün Sivas'ın Kangal ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

Cenaze için ilk tören İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene, aynı kazada yaralanan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile birlikte yakınları, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu ve Bülent Turan ile Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Bakan Yardımcısı Aktaş, törende yaptığı konuşmada Karaömeroğlu’na Allah'tan rahmet dileyerek, aileye başsağlığıda bulundu. Aktaş, "Dönem arkadaşı da olduğumuz merhum Valimiz Erol Bey her şeyden önce çok yüksek karakter sahibi bir arkadaşımızdı. Mertti, dürüsttü ve sözünün eri biriydi. Ayrıca çok vefalıydı; hoşgörülü ve gerçekten insan gibi insandı.” ifadelerini kullandı.

Cenaze, Karaömeroğlu'nun oğulları Furkan ile Oğuzhan'ın konuşmalarının ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Erol Karaömeroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Karaömeroğlu'nun ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay gibi birçok bürokrat ve siyasetçi katıldı.

Trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için İçişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için İçişleri Bakanlığında tören düzenlendi.