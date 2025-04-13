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Münevver Üçer'in 'Gelenek Gelecektir' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Münevver Üçer'in 'Gelenek Gelecektir' sergisi, lale temasını merkez alarak modern bir yorum sunuyor. Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:35
Münevver Üçer'in 'Gelenek Gelecektir' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Münevver Üçer'in 'Gelenek Gelecektir' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Prof. Dr. Münevver Üçer'in 'Gelenek Gelecektir' adlı kişisel sergisi, Nişantaşı'ndaki MAJİ Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Üçer, sergisinde laleyi ana tema olarak ele alıyor ve geleneksel estetiği modern bir yorumla izleyiciye sunuyor.

Türk sanat tarihinde derin anlam ve sembollerle dolu bir motif olan lale, sanatçının eserlerinde 'zarafeti' ve 'sürekliliği' simgeliyor. Üçer, AA muhabirine verdiği bilgide, 5 yıl aradan sonra kişisel sergisini açtığını ve sergideki eserlerini de bu süreçte hazırladığını duyurdu.

Gelenek ve Gelecek İlişkisi

Üçer, geleneksel sanatlar alanında ürün veren bir sanatçı olarak, 'Ben bir tezhip sanatçıyım' ifadesiyle, günümüzde bu alanda yeni sözler söylemenin önemine dikkat çekti. 'Sergimiz, bu yenilik arayışının bir hikayesini anlatıyor.' diyerek, el yazması eserlerdeki zarafeti tuvallere taşımaya çalıştığını açıkladı.

Tezhip alanındaki yeniliklerin odağında 'geleneğin' yer aldığını vurgulayan Üçer, 'Gelecek ancak bir geleneğimizin olmasıyla mümkündür.' dedi. Tezhip sanatının, tarihsel süreçte padişahların sanata verdikleri değerle geliştiğini hatırlatarak, geleneğe anlamlı katkılar ekleyerek gelecekle buluşmanın önemine değindi.

Yenilik ve Gelenek Arasındaki Denge

Üçer, geleneğin geleceğe taşınmasının ancak doğru adımlar atılarak gerçekleşebileceğini belirtti. "16. yüzyılda gördüğümüz el yazmaları günümüzde yapılamıyor. Artık matbaa var. Tezhip, el yazması eserler olmaktan çıktı ve duvarlarımızdaki levhalar haline geldi." şeklinde konuştu.

Yaptığı yeniliklerin tezhibin ana kurallarını bozmaması gerektiğini vurgulayan Üçer, 'Klasiği öğrenmeden, onu dikkate almadan yeni ve sahici bir değer üretmek mümkün değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

Lalenin Sanat için Önemi

Lalenin sanat için merkezi bir öneme sahip olduğunu belirten sanatçı, 'Laleyle 1982'de tanıştım ve o benim vazgeçilmezim.' diyerek kişisel bağını vurguladı. 'Lale, bizim sanatımızda Allah'ı, duruluğu, narinliği, zarafeti simgeliyor ve anlatıyor.' ifadelerini kullandı.

'Gelenek Gelecektir' sergisi, 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden Prof. Dr....

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden Prof. Dr. Münevver Üçer'in "Gelenek Gelecektir" adlı kişisel sergisi, Nişantaşı'ndaki MAJİ Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Üçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden Prof. Dr....

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Bölümünden Prof. Dr. Münevver Üçer'in "Gelenek Gelecektir" adlı kişisel sergisi, Nişantaşı'ndaki MAJİ Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Üçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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