Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Dronla Görüntülenen Kurtlar

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, karla kaplı ormanlarda yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:00
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Dronla Görüntülenen Kurtlar

Munzur Vadisi'nde Kurtların Dronla Görüntülenmesi

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sürü halinde gezen kurtlar, karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kaydedildi. Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, çeşitli yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Etkin olan kar yağışı nedeniyle bu dönemde bazı yaban hayvanları doğal ortamlarında beslenme zorluğu çekiyor. Milli parkın Yaylagünü köyü mevkisinde, 3 kurt meşe ormanları arasında yiyecek ararken dronla görüntülendi.

Karlı arazide aynı izde ilerleyen kurtlar, bir süre sonra tepelere tırmanarak gözden kayboldu.

Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda...

Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda...

Tunceli'de sürü halinde gezen kurtlar, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki karla kaplı ormanlarda yiyecek ararken dronla kayıt altına alındı.

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