Murat Kurum'a Hatay'dan Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre Bakanı Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı ile ödüllendirildi. Bu ödül, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay ve çevresindeki illerde yapılan olağanüstü çalışmalar nedeniyle verildi.

Önerge Kabul Edildi

AK Parti Grubu tarafından sunulan önerge, mecliste kabul edilerek Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Meclis üyeleri, Bakan Kurum'un deprem sonrası yaptığı katkıları takdir etti.

Afet Sonrası Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet sonrası Hatay’da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim etti. Yıl sonuna kadar ise 153 bin 248 konut ve iş yerinin afetzedelere ulaşması hedefleniyor.

Malatya'dan Aldığı Ödül

Önceki dönemlerde de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından “asrın felaketi” sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmişti. Bu kapsamda, Murat Kurum'un afet bölgeleri ile ilgili çalışmaları devam edecek.