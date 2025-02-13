DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,76 -0,57%
ALTIN
3.388,39 -0,67%
BITCOIN
3.464.752,27 1,09%

Murat Kurum'a Hatay'dan Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:39
Murat Kurum'a Hatay'dan Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre Bakanı Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı ile ödüllendirildi. Bu ödül, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay ve çevresindeki illerde yapılan olağanüstü çalışmalar nedeniyle verildi.

Önerge Kabul Edildi

AK Parti Grubu tarafından sunulan önerge, mecliste kabul edilerek Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Meclis üyeleri, Bakan Kurum'un deprem sonrası yaptığı katkıları takdir etti.

Afet Sonrası Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet sonrası Hatay’da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim etti. Yıl sonuna kadar ise 153 bin 248 konut ve iş yerinin afetzedelere ulaşması hedefleniyor.

Malatya'dan Aldığı Ödül

Önceki dönemlerde de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından “asrın felaketi” sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmişti. Bu kapsamda, Murat Kurum'un afet bölgeleri ile ilgili çalışmaları devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı İşçilerden İsyan
2
Rusya'nın Konsolosu Buravov: Trump-Putin Görüşmesi Barış İçin İlk Adım
3
UNRWA, Gazze'de Ateşkes Sürecinde Sağladığı Yardımları Açıkladı
4
Mısır: Lübnan'a Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
6
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
7
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TÜSİAD'a Sert Tepki

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!