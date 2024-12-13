Murat Kurum, Boğaz'da Kaçak Yapılara Karşı Sert Önlemler Alacak

Boğaz'da Kaçak Yapılara İzin Verilmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesine yönelik konuşmasında, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılaşmaya karşı kararlı tutumlarını bir kez daha vurguladı. Kurum, "Boğaz'da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz an hemen yıkacağız" dedi.

İklim Krizi İle Mücadelede Hızlanıyoruz

Kurum, Türkiye’nin iklim krizine uyum sağlamaya yönelik takvimin oluşturulduğunu belirtirken, yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçladıkları İklim Kanunu'na ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "İklim diplomasisi konusunda tarihi adımlar attık. Kanunun bir an önce yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Plastik Atık Sorunu ve Sıfır Atık Seferberliği

Dünyada her 10 dakikada 5 bin 900 ton plastik atık oluştuğunu vurgulayan Bakan Kurum, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık seferberliğine devam edeceklerini ifade etti. Kurum, "Sıfır Atık Hareketi’ni güçlendireceğiz. 2025 yılı sonuna kadar Depozito Yönetim Sistemi'ni kuracağız" dedi.

İzmir Körfezi ve Yapay Zeka Temelli Çalışmalar

İzmir Körfezi hakkında da bilgi veren Kurum, yapay zeka kullanarak yapılan simülasyonu milletvekillerine gösterdi. Kurum, bu simülasyonun mevcut durumu göz önüne aldığında İzmir Körfezi'nin 2034 yılına kadar içler acısı bir durumda olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaçak Yapılaşma ve Kamu Denetimleri

Doğayı tahrip eden kaçak yapılaşmaya karşı kararlı bir tutum sergilediklerini belirten Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıların anında yıkıldığını ve geri dönüşüme gönderildiğini vurguladı.

Yerel Yönetimlerle Çalışmalar

Ergene Havzası için eylem planı başlatıldığını ve birçok biyolojik arıtma tesisi yapıldığını anlatan Bakan Kurum, 2024 yılı itibarıyla 323 denetim gerçekleştirdiklerini, 39 işletmeye ceza verdiğini ve bir işletmeyi kapattıklarını bildirdi.

Eleştiriler ve Yanıtlar

CHP'li vekillerin eleştirilerine yanıt veren Kurum, kendi çalışmalarının takdir gördüğünü ve muhalefetin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaştırılamayacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda, Suriyeli kardeşlere destek veren herkesin onurlu mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Kurum, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.