Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Murat Kurum, depremde hak sahibi olamayan dar gelirli, emekliler ve şehit/gazi yakınları için deprem bölgesine özel "ekstra kontenjan"lı sosyal konut projesi başlatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:51
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, 6 Şubat depremlerinin vurduğu bölgelerde hak sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal konut projesi başlatılacağını açıkladı.

Deprem bölgesine özel "ekstra bir kontenjan"

Kurum, devletin tüm imkanlarıyla bölgenin yeniden ihyasına çalıştığını vurguladı. Deprem konutlarının inşasındaki son durumu paylaşan Bakan, konuşmasının sonunda asıl müjdeyi vererek deprem bölgesine "ekstra bir kontenjan" ayrılacağını belirtti.

Projenin hedef kitlesini netleştiren Kurum, bu kapsamda dar gelirli emekliler, yeni bir başlangıç yapmak isteyen gençler ve şehitlerin ile gazilerin yakınları gibi ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağını söyledi. Bu adım, Bakan tarafından "kimse evsiz kalmayacak" sözünün somut bir uygulaması olarak nitelendirildi.

81 ili kapsayacak ulusal kampanya yolda

Kurum ayrıca, müjdenin deprem bölgesiyle sınırlı kalmayacağını belirterek Türkiye genelinde şimdiye kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa edilerek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını hatırlattı. Yeni ve 81 ili kapsayacak büyük sosyal konut kampanyasının tüm detaylarının önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

