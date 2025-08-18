DOLAR
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Bakan Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla konutlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:42
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni bir dönemi temsil eden "Yarısı Bizden" kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp 'Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın" ifadelerini kullandı.

Kampanya ve Destek Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından İstanbul'da uygulamaya konulan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü hızlandırılıyor. Kampanya kapsamında, konutlarını yenilemek isteyen hak sahiplerine her konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşların görüntülerini de paylaştı ve uygulamanın hızlı sonuçlara ulaştığını vurguladı.

Vatandaşların Görüşleri

Hak sahibi Yusuf Berk, kampanyaya ilişkin olarak, "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek." sözlerini paylaştı. Berk, kampanyanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, devlet desteğinin hak sahiplerine ulaşacağına inancını dile getirdi.

Bir diğer hak sahibi Volkan Dağdevir ise dönüşüm sürecini anlattı: "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu."

Yarısı Bizden kampanyası, kentsel dönüşüm hedefleri doğrultusunda İstanbul'da yapı stokunu güçlendirmeyi ve vatandaşlara hızlı finansal destek sunmayı amaçlıyor.

