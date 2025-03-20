Murat Ongun'un Mal Varlığına El Konuldu: İstanbul İBB Çalkalanıyor

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Soruşturmalar devam ederken 87 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:15
Murat Ongun'un Mal Varlığına El Konuldu: İstanbul İBB Çalkalanıyor

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliği tarafından el konuldu.

Soruşturmalar Sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Bu suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak yer alıyor.

Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de yer aldığı 7 şüpheliye PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı.

87 Şüpheli Gözaltında

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı İmamoğlu dahil 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin kayıplara karıştığı belirlendi.

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