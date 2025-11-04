Muratlı'da 3 Çocuğun Sibop Kapakları Hırsızlığı

Park halindeki araçtan aksesuar çalındı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde öğle saatlerinde park halindeki bir aracın aksesuarı çocuklar tarafından çalındı. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, 3 çocuk tekerleklerdeki nikelajlı özel sibop kapaklarını sökerek aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çocukların kameranın altından geçerken yüzlerini kapattıkları görüldü.

Araç sahibi durumu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve sibop kapaklarının çalındığını tespit etti.

Mahalle sakinleri, çocukların bu tür davranışlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek ailelere çağrıda bulundu.

OLAY ANLARI