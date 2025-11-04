Muratlı'da 3 Çocuğun Sibop Kapakları Hırsızlığı

Tekirdağ Muratlı'da öğle saatlerinde 3 çocuğun park halindeki aracın nikelajlı sibop kapaklarını çaldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:21
Park halindeki araçtan aksesuar çalındı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde öğle saatlerinde park halindeki bir aracın aksesuarı çocuklar tarafından çalındı. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, 3 çocuk tekerleklerdeki nikelajlı özel sibop kapaklarını sökerek aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çocukların kameranın altından geçerken yüzlerini kapattıkları görüldü.

Araç sahibi durumu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve sibop kapaklarının çalındığını tespit etti.

Mahalle sakinleri, çocukların bu tür davranışlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek ailelere çağrıda bulundu.

OLAY ANLARI

ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASININ ALTINDAN GEÇERKEN YÜZLERİNİ SAKLADILAR.

