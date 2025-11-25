Muratlı'da Kamyonun Açılan Damperi Kamera ve Aydınlatma Direklerini Yıktı

Tekirdağ Muratlı'da damperi açılan kamyon, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direklerini yıkarak devrildi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:27
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki bir kamyonun damperi açıldı, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direkleri devrildi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza detayları

Kaza, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine seyir halinde olan M.A. (42) idaresindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Açılan damper, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine sebep oldu. Kazayı yaşayan sürücü, hafif sıyrıklarla atlatırken, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Müdahale ve görüntüler

Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon, yol üzerinden vinç yardımıyla kaldırılırken ekipler yolu açma, temizleme ve güvenlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Kaza anına ilişkin görüntüler, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın oluş şeklini ve sonrası müdahaleyi net şekilde gösteriyor.

