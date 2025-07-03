Muratpaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu süreçte, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Hayvanlar da Etkilendi

Yangın, ormanlık alandaki bazı hayvanlar üzerinde de olumsuz etki yarattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınsa da, bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.