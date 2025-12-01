Muş Ovası'nda Kartpostallık Sis Manzaraları

Sis, ovayı ve kent merkezini beyaza bürüdü

Muş Ovası ile dağ eteklerini saran yoğun sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Muş Ovası ve kent merkezinde günlerdir etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzaralar görenleri mest etti. Kent merkezi tamamen sisle kaplanırken, yüksek dağların zirveleri güneş ışınlarının yansımasıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Soğuk hava ile birlikte etkisini artıran sis, dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde sis bulutlarının ovayı adeta bir deniz gibi kapladığı anlar yer aldı.

Kent merkezinin tamamen sis altında olduğunu söyleyen Jidal Ak, "Muş merkezden geldik. Sis her yeri kaplamış durumda. Şu an Muş merkez tamamen sis altında. Biz de bu anı görüntülemek ve fotoğraf çekmek için daha yüksek bir noktaya çıktık. Burada fotoğraf çekiyoruz. Dağların arasına yayılan sis adeta deniz manzarasını andırıyor. Bu eşsiz görüntü karşısında hayranlığımızı gizleyemedik" dedi.

Muş Ovası’ndan Kurtik Dağı’na çıkarak buradaki sis ve manzarayı görmek istediklerini belirten Semiha Dinçer, "Muş Ovası’ndan Kurtik Dağı’na buradaki sis ve manzarayı görmek için çıktık. Manzara çok güzel görünüyor. Sis, adeta Muş Ovası’nı bir deniz gibi kaplamış durumda. Güneşiyle, sisiyle, manzarasıyla çok farklı ve etkileyici bir görünümü var. Gerçekten çok güzel bir şekilde izlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

