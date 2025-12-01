Muş Ovası'nda Kartpostallık Sis Manzaraları

Muş Ovası ve kent merkezini kaplayan yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu; dron görüntüleri ovayı adeta deniz gibi gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:52
Muş Ovası'nda Kartpostallık Sis Manzaraları

Muş Ovası'nda Kartpostallık Sis Manzaraları

Sis, ovayı ve kent merkezini beyaza bürüdü

Muş Ovası ile dağ eteklerini saran yoğun sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Muş Ovası ve kent merkezinde günlerdir etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzaralar görenleri mest etti. Kent merkezi tamamen sisle kaplanırken, yüksek dağların zirveleri güneş ışınlarının yansımasıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Soğuk hava ile birlikte etkisini artıran sis, dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde sis bulutlarının ovayı adeta bir deniz gibi kapladığı anlar yer aldı.

Kent merkezinin tamamen sis altında olduğunu söyleyen Jidal Ak, "Muş merkezden geldik. Sis her yeri kaplamış durumda. Şu an Muş merkez tamamen sis altında. Biz de bu anı görüntülemek ve fotoğraf çekmek için daha yüksek bir noktaya çıktık. Burada fotoğraf çekiyoruz. Dağların arasına yayılan sis adeta deniz manzarasını andırıyor. Bu eşsiz görüntü karşısında hayranlığımızı gizleyemedik" dedi.

Muş Ovası’ndan Kurtik Dağı’na çıkarak buradaki sis ve manzarayı görmek istediklerini belirten Semiha Dinçer, "Muş Ovası’ndan Kurtik Dağı’na buradaki sis ve manzarayı görmek için çıktık. Manzara çok güzel görünüyor. Sis, adeta Muş Ovası’nı bir deniz gibi kaplamış durumda. Güneşiyle, sisiyle, manzarasıyla çok farklı ve etkileyici bir görünümü var. Gerçekten çok güzel bir şekilde izlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

MUŞ OVASI’NI VE DAĞLARIN ETEKLERİ KAPLAYAN SİS, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

MUŞ OVASI’NI VE DAĞLARIN ETEKLERİ KAPLAYAN SİS, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

MUŞ OVASI’NI VE DAĞLARIN ETEKLERİ KAPLAYAN SİS, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama
2
Büyükçekmece'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi
3
Bursa İnegöl'de Elektrik Panosunda Yangın: 2 İşyeri Hasar Gördü
4
Vali Kızılkaya'dan Tosun Ailesine Taziye Ziyareti
5
Bursa Nilüfer'de Kafede Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 4 Yaralı
6
Ağrı'da 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' — 20 Şeker Pancarı Ürünü Tanıtıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı