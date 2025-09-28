Muş'ta 12. Uluslararası Onkoloji Günleri: 18 Ülkeden 400 Kişiyle 'Birlikte İyiyiz'

Muş'ta düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri"ne 18 ülkeden yaklaşık 400 kişi katıldı; uzmanlar ruhsal desteğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:27
Muş'ta "12. Uluslararası Onkoloji Günleri" tamamlandı

18 ülkeden yaklaşık 400 katılımcı "Birlikte İyiyiz" mottosuyla buluştu

Genç Birikim Derneğince düzenlenen "12. Uluslararası Onkoloji Günleri", Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Birlikte İyiyiz" mottosuyla gerçekleştirildi. Etkinliğe 18 ülkeden akademisyenler, gönüllüler ve kanseri yenenlerden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Panellerde konuşan uzmanlar, kanser sonrası dönemde düzenli kontrollerin, sağlıklı beslenmenin ve aktif yaşamın önemine dikkat çekti. Katılımcılar ayrıca ruhsal desteğin kanserle mücadelede fiziksel tedavi kadar önemli olduğuna vurgu yapan görüşlere tanıklık etti.

Dernek Başkanı Salih Yüce, etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, basın mensuplarına şunları söyledi:

"3 gün içinde bilim insanlarımız, kanser hastaları, gençler, sivil toplum kuruluşları bir arada bulunarak deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, aynı zamanda bilim insanlarımızın değerli konuşmalarından yararlandılar, hastalıklarını ve bundan sonraki süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. 18 ülkeden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla program yaptık. Bunu her yıl büyüterek devam ettirmek istiyoruz. 3 gün süren konuşmalardan hazırlayacağımız raporu 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yayımlamayı planlıyoruz."

Meme kanserini yenen gazeteci-yazar Fulya Soybaş Işık ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Çünkü insan kanser olduğu zaman öleceğini düşünüyor."

"İnsan bilmediği şeyden korkarmış. Bugün geldiğimiz noktada bilimin ışığında hocalarımızla tıp camiamızla aslında kanserin ölüm olmadığını anladık. 3 gün boyunca hocalarımız hem yeni metotlardan hem de yeni sağlık çalışmalarından bahsetti. Hastalar olarak hocalara sorularımız oldu. Dolayısıyla çok verimli bir 3 gün geçirdik. Kanser eşittir ölüm demek değil artık. Onu öğrenmiş olduk bir kez daha. Özellikle bu programın Muş'ta yapılması benim için çok çok kıymetli. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bodrum'da, her yerde bu etkinlikler düzenleniyor. Bu kadar katılımcıyla bu topraklarda da bir kanser farkındalığı yaratmak çok kıymetliydi. Burada olmaktan çok mutluyum."

Azerbaycan'dan gelen gönüllü Anar Amrahli de etkinliğe ilişkin duygularını paylaştı: "Burada çok şey öğrendik, yeni arkadaşlar edindik. Etkinlik çok verimli geçti. Azerbaycan'dan Muş'a ilk defa geliyorum, çok güzel bir yer. Kültürü çok beğendim."

Program, katılımcıların fotoğraf çekimiyle sona erdi.

