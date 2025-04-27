Muş'ta 2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı Düzenlendi

Muş'ta, 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Muş Valiliği, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Murat Köprüsü mevkisinde "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Etkinlikte Muş Valisi Avni Çakır, beraberindekilerle çam fidanı dikerek bu anlamlı projeye katkıda bulundu. Valiliğin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, ailelerin bir araya gelmesinin mutluluğu gözlemlendi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Aileniz ne kadar güçlüyse dünyada o kadar güçlüsünüz. Makamınız ve mevkiniz ne olursa olsun fark etmez. Mutlu ve güçlü bir aileye sahip olmak, dünyanın en büyük makamına sahip olmak demektir." dedi.

Çakır, güçlü bir ailenin önemine vurgu yaparak, "Dikeceğiniz bir ağacın kökü ne kadar sağlamsa, o ağaç o kadar güçlü olur. Zaman ağaçları güçlendirir, köklendirir, dallandırır. Gençlerimize ağaç sevgisini öğretmek ve aile bilincini artırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik ve birçok kurum amiri ile aileler katıldı.

Muş'ta "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu. Muş Valiliği, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Murat Köprüsü mevkisinde "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Muş'ta "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu. Muş Valiliği, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Murat Köprüsü mevkisinde "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.