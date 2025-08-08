Muş'ta 400 Çobana Ekipman Çantası Dağıtıldı

Muş'ta Çobanlara Ekipman Desteği

Muş'ta, hayvancılık alanında önemli bir adım atılarak "Sürü Yöneticisine Donanımlı Ekipman Çantası Temini Projesi" kapsamında 400 çobana ekipman çantası dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda düzenlenen dağıtım programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin hayvancılık konusunda doğal bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, "Hayvanların büyük bölümü açık alanda besleniyor," dedi.

Hayvancılığın Potansiyeli

Çakır, köylerdeki hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin önemli olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, il genelinde 1 milyon 200 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu ve 5-6 bin işletmenin bu alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Projenin Geleceği

Projenin ilk etabında 400 üreticiye ekipman çantası dağıtıldığını belirten Çakır, ilerleyen dönemlerde arıcılık ve diğer tarımsal faaliyetler için desteklerin süreceğini kaydetti. Ayrıca, "Hayvancılık alanında devletimizin ciddi yatırımları ve destekleri var," diye ekledi.

2024 Hedefleri ve Ekipmanlar

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, 2024 yılında küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10, büyükbaş hayvan sayısında ise yüzde 3 artış hedeflediklerini duyurdu. Gönç, Bakanlığın tarımsal üretim planlaması çerçevesinde desteklemelerin artık kuzular üzerinden yapılacağını söyledi. "Bu sayede kaynaklarımızı etkin kullanacak, kayıtlılığı artıracağız," dedi.

Dağıtımı yapılan çantalar, çobanların sahada karşılaşabilecekleri acil durumlara hızlı müdahale edebilmesi amacıyla içeriğinde güneş enerjisiyle çalışan kafa lambası, dezenfektan, antiseptik solüsyon, tırnak bakım ekipmanları ve hap yutturma aparatı barındırıyor. Özellikle meralarda ve yerleşim alanından uzak bölgelerde hayvancılık yapan üreticiler için bu ekipmanların kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Çantalarını teslim alan çobanlardan bazıları, programa katılan konuklara kaval çalarak renk kattı. Programa İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz ve diğer yetkililer de katıldı.

