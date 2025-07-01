Muş'ta 9 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Muş'ta Yangın Paniği: 9 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Muş'ta, Eski Erzurum Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın haberini alan çevre sakinleri, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sayesinde yangın hızla kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonrası binanın çatı katında önemli hasar meydana geldi. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muş'ta 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.