Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanarak, kaybolan çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Ailelerin taşıdığı pankartlarda, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" ifadeleri yer alıyor.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır oğlundan haber alamadığını belirtti. Çocuklarının dönmesi için çağrıda bulunan Koçhan, "Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Oğlum, gelin devletimize teslim olun. Gittiğiniz yol, yol değil. Yeter artık. Anne ve babalar ağlamasın." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlatlarının geri dönmesi umuduyla beklediklerini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Altun, "Sesimizi duyuyorsanız dönün artık. Onlardan size fayda gelmez. Size ülkemizin, vatandaşlarımızın faydası dokunur. Yıllardır size kavuşma ümidiyle yaşıyoruz. İnşallah hasretimiz sona erecek, çocuklarımız dönecek." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.