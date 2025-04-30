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Muş'ta Aileler, Kaçırılan Çocukları İçin DEM Parti Önünde Eylemde

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti binası önünde eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:25
Muş'ta Aileler, Kaçırılan Çocukları İçin DEM Parti Önünde Eylemde

Muş'ta Ailelerin Haklı Mücadelesi Devam Ediyor

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemlerde, aileler çocuklarına kavuşma umudunu tazelemeye devam ediyor.

Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla DEM Parti ve PKK'ya karşı tepkilerini dile getiriyor. Ayten Koçhan, 9 yıldır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını belirtti. Koçhan, "Çocuklarımıza kavuşmanın hayalini kuruyoruz. DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlu için eyleme katılan Halit Altun ise, "Onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz. Tüm dünya bu sesi duysun. Oğlum Muhsin, vatanına, memleketine dön." dedi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

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