Muş'ta Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Muş'ta Eylemler Devam Ediyor

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulunarak, evlatlarına kavuşma umutlarını dile getiriyorlar.

Ailelerin Umudu Büyüyor

Anne ve babalar, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak, evlat hasretine dayanamadıklarını ifade ettiler. Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını ve terör örgütünden çocuğunu talep ettiğini belirtti.

Koçhan'ın Açıklamaları Dikkat Çekti

Koçhan, "Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı mutluyuz. Yeter, anne babaların ağladığı bir durum var. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Ersin oğlum, gelin teslim olun. Bir an önce silahları bırakmanızı isteriz. Yeter artık, kan dökülmesin. Askerimizin, polislerimizin burnu kanamasın, yavrularımızın burnu kanamasın. Gelin teslim olun yavrum," dedi.

Barış İçin Umut Var

Daha sonra oğlu için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, "Terörsüz Türkiye süreci oldu, her şey güzel olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu süreci çıkarttı. O da bizi düşündü. Biliyoruz bu barış olacak," ifadelerini kullandı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti.