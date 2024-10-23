Muş'ta Ailelerin Evlat Hasreti Sürüyor

Muşlu Aileler Evlat Hasretiyle Eylemde

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Aileler, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemi destekleyerek her hafta çarşamba günü bir araya geliyor.

Özlem ve Umutla Bekleyiş

Yapılan eylemlerde söz alan Ayten Koçhan, basın mensuplarına 9 yıl önce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemlerine atıfta bulunan Koçhan, "Bahçeli ne diyorsa biz onun dediğindeyiz. Diyarbakır ve Muş annelerine destek çıksınlar. Evlat hasretiyle yanıyoruz," dedi.

Silahların Bırakılması Çağrısı

Koçhan sözlerine devam ederek, "Bizim ciğerimiz yanmış, evlatlarımız gitmiş. Silahları bırakırsalar, barış olursa kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezlerse biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Çocuklarımız dağdan insinler ve silahları bıraksınlar. Yeter, analar, babalar ağladı. Ersin, oğlum, dönün, devletinize teslim olun," ifadelerini kullandı.

Umutsuz Bekleyiş Devam Ediyor

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Şahinaz Özcan da eyleme katıldığını ve mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi. Özcan, "Yeter artık, silahları bırakın. Gelin, devlete teslim olun. Bunlar milletten ne istiyorlar? İnsanlar çocuklarının acısını yaşıyor," diyerek duygularını ifade etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.