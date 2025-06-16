Muş'ta Berivanlar Süt Sağmak İçin Traktör Römorkunda Uzun Yolculuk Yapıyor

Muş'un Korkut İlçesinde Berivanların Zorlu Yolculuğu

Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde, her gün sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan berivanlar (hayvanları sağan kadın) küçükbaş hayvanları sağmak için traktöre bağlı römorkla kilometrelerce yol kat ediyor. Kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra süt sağımı için hazırlık yapıyorlar.

Meraya Ulaşım İçin Zorlu Yolculuk

Beldeden 15 kilometre mesafede bulunan Kosur bölgesindeki meraya ulaşmak için römorkta zorlu bir yolculuğa çıkan kadınlar, burada sürülerdeki koyun ve keçileri sağıyor. Elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyorlar. Bu işlemi günde iki defa yapan berivanlar, sütlerinden yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Berivan Elif Konur'un Açıklamaları

Elif Konur, AA muhabirine hayat şartlarının zor olduğunu belirterek, "Kadınlar olarak ailemize katkı sağlıyoruz. Şimdi götürdüğümüz sütü peynir yapıp satacağız," diyor. Yaklaşık 200 koyun sağdıklarını ifade eden Konur, "Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Evlendikten sonra da devam ettim. Hayvanlarımızı seviyoruz," şeklinde konuştu.

Berivanlığın Zorlukları ve Keyifleri

Berivanlık işinin zahmetli olduğunu dile getiren Konur, "İşimizi severek yapıyoruz. Alıştığımız için bize zor gelmiyor. Meraya eğlenerek geliyoruz. İşimizi de yapıyoruz, paramızı da kazanıyoruz," diyerek bu işin kendilerine sağladığı mutluluğu ifade ediyor.

Hayvancılıkta Kadınların Rolü

Bölgede besicilik yapan Salih Mergen, kadınların günde iki kez küçükbaş hayvanları sağdığını belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Beldemizde yaklaşık 6 bin küçükbaş hayvan varlığı mevcut," dedi. Mergen, "Koyun sağmaya herkes traktörle geliyor. İşimizi seviyoruz," ifadeleriyle bölgedeki kadınların hayvancılığa olan katkısını vurguladı.

Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün traktöre bağlı römorkta kilometrelerce yol gidiyor. Merkeze bağlı beldede sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra süt sağımı için hazırlık yapıyor. Kullandıkları malzemeleri yanlarına alan kadınlar, römorkta yaptıkları zorlu yolculuğun ardından beldeye 15 kilometre mesafede bulunan Kosur bölgesindeki meraya ulaşıyor. Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş'un Korkut ilçesi Altınova beldesinde berivanlar (hayvanları sağan kadın), merada otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün traktöre bağlı römorkta kilometrelerce yol gidiyor. Merkeze bağlı beldede sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadınlar, ev işlerini tamamladıktan sonra süt sağımı için hazırlık yapıyor. Kullandıkları malzemeleri yanlarına alan kadınlar, römorkta yaptıkları zorlu yolculuğun ardından beldeye 15 kilometre mesafede bulunan Kosur bölgesindeki meraya ulaşıyor. Sürülerdeki koyun ve keçileri sağan kadınlar, elde ettikleri sütü bidonlara doldurarak beldeye dönüyor. Bu işlemi günde iki kez yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.