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Muş'ta Besiciler Yayla Mesaisine Başladı

Muş'ta besiciler, yaz mevsiminin gelmesiyle yüksek yaylalara çıkarak hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 13:38
Muş'ta Besiciler Yayla Mesaisine Başladı

Muş'ta Besicilerin Yayla Mesaisi Başladı

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte yükseklikleriyle ünlü yaylalarına çıkarak konaklama dönemine girmiş bulunuyor. Kış boyunca hayvanlarını kapalı alanlarda besleyen çiftçiler, baharın gelmesiyle koyun sürülerini yaylalara götürüyor.

Besicilerin yaz mevsimi boyunca burada elde ettikleri sütle yaptığı ürünlerden geçim sağladıkları biliniyor. Kırköy beldesindeki yaylaya tırmanan besicilerden Sakine Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağladıklarını belirtti.

Yaz aylarında yayladaki yaşamlarına dair bilgi veren Öner, “Özellikle gece çok soğuk. Diğer vatandaşlar da birkaç güne kadar gelecekler. Yağışlardan dolayı yayladaki evlerimizin bazı bölümleri tahrip oldu. Şu an temizlik ve onarımını yapıyoruz. Eşyalarımızın büyük bir kısmını yerleştirdik. Burada kaldığımız sürece peynir ve tereyağı üretiyoruz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım.” dedi.

Yaylada mesailerinin sabah erkenden başladığını ifade eden besici Tekin Öner ise, “Günde iki kez sağım yapıyoruz. Hayvanlardan elde edilen sütten peynir üretiliyor. Yeni geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Otlaklar çok güzel. Burada birkaç gün hayvanlarımıza bakacağız.” şeklinde konuştu.

Muş'ta besiciler, havanın ısınmasıyla sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda...

Muş'ta besiciler, havanın ısınmasıyla sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda konaklamaya başladı.

Muş'ta besiciler, havanın ısınmasıyla sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda...

Muş'ta besiciler, havanın ısınmasıyla sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda konaklamaya başladı.

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