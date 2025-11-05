Muş’ta "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" Eğitimi Düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline yönelik "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" konulu bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde ele alınan konular

İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimi, Uzman Çocuk Gelişimci Seda Nur Demir Rençber verdi. Eğitim kapsamında çocukluk döneminde yaşanan travmaların uzun ve kısa vadeli etkileri, bu travmalarla başa çıkma yöntemleri, erken müdahale ve psikososyal destek süreçleri detaylı şekilde aktarıldı.

Program, katılımcı personelin uygulamalı ve teorik bilgilerini güçlendirmeye yönelik tartışma ve soru-cevap bölümleriyle tamamlandı.

Takdim ve teşekkür

Programın sonunda İl Müdür Yardımcısı Ayşe Kardaş, eğitime katkılarından dolayı Seda Nur Demir Rençber'e teşekkür belgesi takdim etti.

MUŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ ETKİLERİ VE BU TRAVMALARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ ELE ALINDI.