Muş’ta "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" Eğitimi Düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline verilen eğitimde çocukluk çağı travmalarının etkileri, erken müdahale ve psikososyal destek ele alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:54
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline yönelik "Çocukluk Çağı Travmaları ve Mücadele" konulu bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde ele alınan konular

İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimi, Uzman Çocuk Gelişimci Seda Nur Demir Rençber verdi. Eğitim kapsamında çocukluk döneminde yaşanan travmaların uzun ve kısa vadeli etkileri, bu travmalarla başa çıkma yöntemleri, erken müdahale ve psikososyal destek süreçleri detaylı şekilde aktarıldı.

Program, katılımcı personelin uygulamalı ve teorik bilgilerini güçlendirmeye yönelik tartışma ve soru-cevap bölümleriyle tamamlandı.

Takdim ve teşekkür

Programın sonunda İl Müdür Yardımcısı Ayşe Kardaş, eğitime katkılarından dolayı Seda Nur Demir Rençber'e teşekkür belgesi takdim etti.

