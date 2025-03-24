Muş'ta Doğaseverler Kurtik Dağı'na Tırmandı

Muş'ta Genç Adımlar Derneği, doğaseverlerle birlikte Kurtik Dağı'nın zirvesine çıkarak keyifli bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:17
Muş'ta Doğaseverler Kurtik Dağı'na Tırmandı

Muş'ta Doğaseverlerden Kurtik Dağı'na Keşif

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, karla kaplı Kurtik Dağı'nda unutulmaz bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Farklı meslek gruplarından oluşan 30 doğasever, 2.645 rakımlı dağın zirvesine ulaşmak için yaklaşık 4 saat boyunca tırmanış yaptı.

Doğanın Keyfi ve Eğlenceli Anlar

Bölgenin eşsiz manzarasını fotoğraflayan katılımcılar, zirvede halay çekerek unutulmaz anlar yaşadı. Dernek Başkanı Sedat Özcan, doğa yürüyüşlerinin bir yıldır aktif olarak düzenlendiğini ve bu etkinliklerin bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Özcan, "Gençleri çevrenin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak, doğayla buluşturmak için buradayız. Şehrimizdeki misafirler için de farklı bir etkinlik sunuyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Grubumuza gelen katılımcılar, farklı illerden gelen kişilerden oluşuyor ve sayı her geçen gün artıyor." dedi.

Zorlayıcı ama Eğlenceli Bir Parkur

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Nur Özden, 3 yıldır Muş'ta yaşadığını belirterek, "Genç Adımlar Derneği ile tanıştım. Çok zorlu fakat eğlenceli bir parkurdu. Ekiple birlikte harika bir tırmanış yaptık." şeklinde konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç, etkinliğin keyifli geçtiğini ifade ederek, "Karla kaplı bölgede profesyonel dağcı arkadaşlarımızın da öncülüğünde yürüyüş yaptık. Çok güzel ve keyifli bir etkinlikti." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Zeynep Poyraz de etkinliğin verimli geçtiğini vurguladı. Poyraz, "Düşe kalka, birbirimize yardım ederek zirveye tırmandık. Dik parkurda yürüyüş yapmak zorlayıcıydı ama doğa ile kaynaşmak açısından faydalı oldu." diye ekledi.

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş...

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş etkinliği düzenledi. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 30 doğasever, 2 bin 645 rakımlı dağda zirveye yaklaşık 4 saat yürüyüş yaparak ulaştı.

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş...

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş etkinliği düzenledi. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 30 doğasever, 2 bin 645 rakımlı dağda zirveye yaklaşık 4 saat yürüyüş yaparak ulaştı.

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