Muş'ta Düşen Leylek Yavrusu Tedavi Ediliyor

Muş'ta Leylek Yavrusu Kurtarıldı

Muş'un Yelalan köyünde, elektrik direğindeki yuvadan düşen bir leylek yavrusu tedavi altına alındı. Yelalan köyü, il merkezi Muş'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Düşme Olayı ve Müdahale

Köyde yaşayan Mehmet Tahir Sevim, yuvadan düşen leylek yavrusunu fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Sevim, çocuklarını okula götürürken leylek yavrusunu bulduğunu ve uçamadığı için durumun acil olduğunu belirtti.

Doğa Koruma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak bitkin haldeki leylek yavrusunu alıp müdürlüğe götürdü. Tedavi süreci sonrasında leyleğin sağlığına kavuşmasının ardından yuvaya bırakılması planlanıyor.

Sevim, ekiplere teşekkür ederek, "Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor," ifadelerini kullandı.

Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.