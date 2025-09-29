Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Öğrencilere Havalimanında Güvenlik Eğitimi

Proje ve uygulama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi. Proje, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Havalimanı standı ve bilgilendirme

Çalışma kapsamında Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda bir stant açıldı. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) biriminde görevli polis ekipleri, açılan stantta öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Polisler ayrıca bilgilendirme broşürleri dağıttı ve öğrencilere hediyeler sundu.

BÖF biriminde görevli polis memuru Ali Kaçmaz, standı ziyaret eden öğrenci ve yolcuların isimlerini "grafik resim" şeklinde yazarak onlara hediye etti.

Öğrenci görüşü

Okan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek basın mensuplarına, "Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri havalimanında stant açmışlar. Bizi, olumsuz durumlara karşı korunmamız konusunda bilgilendirdiler. Çok iyi bir çalışma. Ne yapacağımızı, olumsuz bir durumda nasıl davranacağımızı bize anlattılar. Allah polislerimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

