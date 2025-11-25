Muş'ta Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muş'ta 10 adrese düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:51
İl Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 adrese yapılan eş zamanlı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4,47 gram metamfetamin, 2,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 parça halinde 8,44 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile 2 parça halinde 2,41 gram metamfetamin bulundu.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 9 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

