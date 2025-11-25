Muş'ta Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 adrese yapılan eş zamanlı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4,47 gram metamfetamin, 2,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 parça halinde 8,44 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile 2 parça halinde 2,41 gram metamfetamin bulundu.
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 9 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
