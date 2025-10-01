Muş'ta Evlat Nöbeti: DEM Parti Önünde Ailelerin Eylemi Sürüyor

Haftalık Çarşamba Buluşması Devam Ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, bu hafta da aynı noktada seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şahinaz Özcan, basın mensuplarına oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi. Özcan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Oğlum, 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Yine gelmiyorsun. Gelin teslim olun yavrum. Memleketinize dönün. Daha ne istiyorsunuz? Atilla, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, dönenler var, sen neden gelmiyorsun? 10 yıldır yolunu gözlüyoruz. Daha ne bekliyorsun?" dedi.

