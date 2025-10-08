Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor: Aileler DEM Parti Önü'nde Teslim Çağrısı

Muş'ta, PKK tarafından kaçırılan çocukları için toplanan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Her hafta çarşamba günü aynı noktada bir araya gelen aileler bu hafta da protestoya devam etti. Aileler, 'Anneler direniyor', 'Evlat nöbetindeyiz' ve 'Artık yeter yakamızdan düşün' yazılı pankartlar açtı ve fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Ailelerin çağrısı

Şahinaz Özcan, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını belirterek eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Özcan, 'Barış istiyoruz. Yeter artık. Gelin teslim olun. Atilla, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sana kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğim.' dedi.

Alaattin Koçhan ise, Bursa'dan kaçırılan oğlu Ersin için eyleme katıldığını ifade ederek, 'Oğlumdan 10 yıldır haber alamıyorum. Oğlum çık gel artık. Teslim ol. Seni bekliyoruz. Sen olmayınca bir yanımız hep eksik kalıyor.' diye konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.