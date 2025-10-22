Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor: Ailelerden DEM Parti Önünde Teslim Çağrısı

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklarını arayan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ederek teslim çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:52
Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor: Ailelerden DEM Parti Önünde Teslim Çağrısı

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor: Ailelerden DEM Parti Önünde Teslim Çağrısı

DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylem devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, pankartlarla seslerini duyurdu: "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün".

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını ifade eden Koçhan, "Bir yanımız her zaman eksik kalıyor. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir haber yok. Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını belirterek teslim olması çağrısında bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
ÇEKÜL'den Edirne Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Tam Not
3
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
4
Tiflis İpekyolu Forumu 2025: Orta Koridor Gerçeklik Kazanıyor
5
Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı: Kentsel Gelişim ve Çözümler
6
Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor
7
Cevdet Yılmaz’a Düzce Üniversitesi’nde Fahri Profesörlük ve 488,5 Milyar TL Eğitim Desteği

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi