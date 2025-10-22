Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor: Ailelerden DEM Parti Önünde Teslim Çağrısı

DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylem devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemleri sürüyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, pankartlarla seslerini duyurdu: "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün".

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını ifade eden Koçhan, "Bir yanımız her zaman eksik kalıyor. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir haber yok. Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını belirterek teslim olması çağrısında bulundu.

