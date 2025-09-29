Muş'ta 'Fikret Usta' 45 Yıldır Ayakkabı Tamirinde

Babadan oğula geçen ustalık, ilçeler ve köylerden gelen müşterilerle sürüyor

Muş'ta yaşayan 60 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikret Tekin, babasından devraldığı mesleği 45 yıldır özveriyle sürdürüyor. Kentin en eski ayakkabı tamircilerinden olan Tekin, beş çocuk babası olarak her gün tezgahının başına geçiyor.

Tekin, mesleğe 15 yaşında başladığını ve işini babasından öğrendiğini belirterek, 'Babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. Boyacılık da yaptım. 15 yaşından sonra işimi kurdum.' diye konuştu.

Kentin eski çalışma alanında 30 yıl hizmet verdikten sonra kulübenin yıkılmasıyla yeni bir dükkâna geçtiğini aktaran Tekin, kulübenin yerine pasaj yapıldığını ve buradan ihaleyle iş yeri aldığını söyledi. Halen 12 metrekarelik dükkanda hizmet veriyor.

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Tekin, müşterilerin ayakkabılarını onarıyor ve 'her türlü çantayı' tamir ediyor. Müşterilerinin ilçelerden ve tüm köylerden geldiğini belirtiyor.

Çırak bulamadığı için işi tek başına sürdürdüğünü vurgulayan Tekin, gençlerin bu mesleğe rağbet etmediğini ifade etti: 'Çırak bulamadığım için işi tek başıma sürdürüyorum. Artık bu işte kimse çalışmıyor. Gençlerin hepsi tembelleşmiş.' Tekin ayrıca, makineler gelmeden önce 15 yıl boyunca elleriyle iğneyle tamir yaptığını, sonrasında makine edindiğini anlattı.

Fikret Usta, yılların deneyimiyle Muş'ta ayakkabı ve çanta tamirinde önemli bir gelenek taşıyıcısı olarak dikkat çekiyor.

