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Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' Tanıtıldı

Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' tanıtımı yapıldı. Vali Çakır, uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumun ortak mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:56
Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' Tanıtıldı

Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' Tanıtım Toplantısı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından hazırlanan 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi', İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısı, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bu önemli toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca emniyet birimleriyle değil, tüm toplumun ortak çabasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Vali Çakır'dan Uyuşturucu ile Mücadele Vurgusu

Çakır, projenin önemine dikkat çekerek, "Bu projenin başında arkadaşlarımız bizlerle istişare etti. Biz de bunun bir an önce hayata geçirilmesini istedik. İçişleri Bakanlığımızın da desteğiyle protokol imzalayarak projeyi hayata geçirdik. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı sadece Muş'un değil, ülkemizin ve dünyanın ortak bir problemidir," şeklinde konuştu.

Bilgilendirici çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Çakır, "Amacımız gençlerimizin uyuşturucu batağına düşmemesini sağlamak. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz, Yeşilay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz gibi farklı kurumlarla yoğun bir çaba içindeyiz. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Bingöl'den Açıklamalar

Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ise gönüllülük esasına dayalı yaptıkları çalışmaların devlet nezdinde takdir görmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. "Maddeden manaya" sloganıyla yürüttükleri mücadelenin akademik literatüre kazandırılması adına çalıştıklarını belirten Bingöl, "Hiçbir gencimizin maddeye kurban gitmesine gönlümüz razı değil. Bizler yük olmak için değil, yük almak için buradayız. Amacımız gençlerimizin hayatına dokunmak, güveni tesis etmek ve huzuru hakim kılmaktır," şeklinde konuştu.

Muş'taki tanıtım toplantısına İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, din görevlisi ve muhtar da katıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla...

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla...

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

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